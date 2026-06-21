Москва21 июнВести.Иран не будет взимать плату с пересекающих Ормузский пролив судов в течение ближайших 60 дней, заявил глава МИД Пакистана Исхак Дар телеканалу Al Arabiya.
Ситуация должна вернуться к той, что была до начала конфликта Ирана с США и Израилем, подчеркнул дипломат.
В течение 60-дневного периода в Ормузском проливе не будут взиматься никакие транзитные сборызаявил министр иностранных дел Пакистана
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут сами взимать пошлины в Ормузском проливе в случае, если мирная сделка с Ираном сорвется.