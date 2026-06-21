МИД Пакистана: Иран не будет взимать пошлины в Ормузском проливе 60 дней

Проход через Ормузский пролив будет бесплатным, но только на 60 дней МИД Пакистана: Иран не будет взимать пошлины в Ормузском проливе 60 дней

Москва21 июн Вести.Иран не будет взимать плату с пересекающих Ормузский пролив судов в течение ближайших 60 дней, заявил глава МИД Пакистана Исхак Дар телеканалу Al Arabiya.

Ситуация должна вернуться к той, что была до начала конфликта Ирана с США и Израилем, подчеркнул дипломат.

В течение 60-дневного периода в Ормузском проливе не будут взиматься никакие транзитные сборы заявил министр иностранных дел Пакистана

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут сами взимать пошлины в Ормузском проливе в случае, если мирная сделка с Ираном сорвется.