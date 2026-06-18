Иран пообещал разминировать Ормузский пролив и не брать оплату с судов Иран начнет разминирование Ормузского пролива в рамках меморандума с США

Москва18 июн Вести.Иран примет все необходимые меры по разминированию Ормузского пролива в соответствии с подписанным с США меморандумом о взаимопонимании. Об этом заявил Высший совет национальной безопасности республики.

В заявлении совбеза уточняется, что разминирование будут проводить согласно пункту 5 Исламабадского меморандума.

Что касается других вопросов, включая разминирование, то необходимые меры будут приняты говорится в документе

Отмечается, что в связи с наличием угроз безопасности в акватории пролива все суда обязаны строго соблюдать установленные время и маршрут движения. Для прохода через Ормуз по-прежнему нужно подавать заявку в иранское управление по контролю за Персидским заливом, но обращения будут рассматриваться оперативно.

Кроме того, иранский совбез подчеркнул, что в течение 60 дней с судов не будет взиматься плата за проход. Все расходы покроет иранское правительство.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о снятии блокады с иранских портов и прибрежных зон.