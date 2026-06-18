США по приказу Трампа сняли блокаду с портов Ирана Пентагон: США сняли блокаду морских перевозок в Ормузском проливе

Москва18 июн Вести.Вооруженные силы США сняли блокаду с иранских портов и прибрежных зон по приказу американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

Военные подчеркнули, что больше не препятствуют прохождению судов в Персидском и Оманском заливах.

Сегодня вооруженные силы США сняли блокаду всех морских перевозок, осуществляемых на вход и выход из иранских портов и прибрежных районов, в соответствии с указаниями президента говорится в заявлении

Отмечается, что американские боевые корабли останутся в регионе, чтобы следить за соблюдением соглашения между Ираном и США.

Меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном был подписан 17 июня в дистанционном формате. Иранские СМИ сообщали со ссылкой на документ, что США обязуются вывести военных из прилегающих к республике районов в течение 30 дней. Кроме того, Вашингтон не должен направлять в регион дополнительные силы.