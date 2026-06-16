Москва16 июнВести.Тегеран подтверждает начало практической реализации договоренностей по снятию американской морской блокады против Ирана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Мажид Тахт-Раванчи.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении снять морскую блокаду после объявления о достижении сделки с Ираном. Позднее телеканал Press TV сообщил, что три танкера и два судна Ирана прошли через международные воды после снятия морской блокады.
Снятие морской блокады против Ирана началось, перейдя в практическую плоскостьприводит агентство ISNA слова дипломата
Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который планируется подписать в Швейцария 19 июня.