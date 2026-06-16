В Тегеране подтвердили, что США начали снимать морскую блокаду против Ирана МИД: Тегеран подтверждает, что США начали снимать морскую блокаду против Ирана

Москва16 июн Вести.Тегеран подтверждает начало практической реализации договоренностей по снятию американской морской блокады против Ирана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Мажид Тахт-Раванчи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении снять морскую блокаду после объявления о достижении сделки с Ираном. Позднее телеканал Press TV сообщил, что три танкера и два судна Ирана прошли через международные воды после снятия морской блокады.

Снятие морской блокады против Ирана началось, перейдя в практическую плоскость приводит агентство ISNA слова дипломата

Иран и США в ночь на 15 июня подтвердили завершение работы над меморандумом, который планируется подписать в Швейцария 19 июня.