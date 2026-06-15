МИД Ирана: подписание меморандума с США пройдет 19 июня в Швейцарии

МИД Ирана: Тегеран и Вашингтон подпишут меморандум 19 июня МИД Ирана: подписание меморандума с США пройдет 19 июня в Швейцарии

Москва15 июн Вести.Работа над меморандумом о взаимопонимании между США и Ираном завершена, подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади в интервью иранскому государственному информационному агентству IRNA.

При этом снятие американской морской блокады с Ирана начнется в ночь на 15 июня, отметил Гарибабади.

Текст меморандума о взаимопонимании окончательно утвержден. Официальное подписание меморандума состоится в Швейцарии в пятницу [19 июня] приводит IRNA слова Гарибабади

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран заключили сделку, и уточнил, что разрешил снять морскую блокаду с Ирана.