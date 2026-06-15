Премьер Пакистана: Иран и США подпишут соглашение 19 июня в Швейцарии

В Пакистане заявили, что соглашение между США и Ираном достигнуто Премьер Пакистана: Иран и США подпишут соглашение 19 июня в Швейцарии

Москва15 июн Вести.США и Иран договорились заключить сделку, она будет подписана 19 июня в Швейцарии. Об этом сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что к соглашению удалось прийти после "интенсивных переговоров".

Официальная церемония подписания состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии" написал Шариф

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал журналисту Fox News, что немедленно распорядится снять блокаду с иранских портов после подписания сделки с Исламской Республикой.