В Пакистане заявили, что окончательный вариант сделки между США и ИРИ согласован Премьер Пакистана: достигнут окончательный вариант сделки между США и Ираном

Москва12 июн Вести.Согласован окончательный вариант мирной сделки между США и Ираном. Об этом сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на своей странице в соцсети X.

Отбросив слухи, мы можем подтвердить, что окончательный, согласованный текст мирного соглашения оформлен говорится в публикации

По его словам, власти Пакистана сейчас тесно взаимодействуют с обеими сторонами конфликта для утверждения дальнейших шагов.

Мир никогда не был так близок, как сейчас подчеркнул Шариф

11 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время будет объявлено место подписания сделки с Тегераном. Глава Белого дома подчеркнул, что "обсуждения и финальные пункты как в концептуальном плане, так и в мельчайших деталях были одобрены всеми вовлеченными сторонами".

Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Вашингтон и Тегеран как никогда близки к подписанию меморандума о взаимопонимании.