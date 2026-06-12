Москва12 июнВести.США и Иран как никогда близки к подписанию меморандума о взаимопонимании, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.
Исламабадский меморандум о взаимопонимании ближе к завершению, чем когда-либонаписал Аракчи в соцсети X
Он попросил СМИ "воздержаться от спекуляций" относительно содержания соглашения до его окончательного принятия. Все подробности обнародуют в надлежащее время, отметил глава МИД Ирана.
11 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время будет объявлено место подписания сделки с Тегераном. Глава Белого дома подчеркнул, что "обсуждения и финальные пункты как в концептуальном плане, так и в мельчайших деталях были одобрены всеми вовлеченными сторонами".