Запад насторожился после слов Путина о "Цирконе" MWM: слова Путина о "Цирконе" стали сигналом потенциальным противникам РФ

Москва29 июл Вести.Заявление президента РФ Владимира Путина о совершенствовании гиперзвуковой ракеты "Циркон" стало сигналом протенциальным оппонентам России. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

В публикации отмечается, что постоянное улучшение систем наведения ракет отражает современные тренды, при которых оперативные данные быстро учитываются в последующих производственных партиях.

Путин подчеркнул ее стратегическую важность… Это подтверждает давнюю позицию Москвы о том, что гиперзвуковое оружие дает России значительное технологическое преимущество перед многими потенциальными противниками говорится в материале

26 июля Владимир Путин заявил, что последние применения "Циркона" свидетельствуют, что ракета становится все более точной. По словам главы государства, подобным оружием обладают немногие страны мира.