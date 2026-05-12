Путин: мощность "Сармата" более чем в четыре раза превышает западные аналоги

Москва12 мая Вести.Мощность доставляемого боезаряда ракетного комплекса "Сармат" более чем в четыре раза превышает показатели западных аналогов, заявил президент РФ Владимир Путин.

Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога подчеркнул Путин, заслушав доклад командующего РВСН Сергея Каракаева об успешном испытании "Сармата"

Глава государства отметил, что "Сармат" не уступает по мощности стоящему сейчас на вооружении у ВС РФ советскому ракетному комплексу "Воевода".

Ракета может двигаться и по баллистической, и по орбитальный территории, что позволяет обеспечить дальность свыше 35 тыс. км, указал Путин, добавив, что это с учетом улучшенных вдвое характеристик по точности. Кроме того, "Сармат" может преодолеть все существующие и перспективные системы противоракетной обороны, подчеркнул президент.

Глава государства сообщил, что ракетный комплекс "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство в конце 2026 года.

Минобороны, в свою очередь, опубликовало кадры испытаний ракеты "Сармат".