Слуцкий: успешное испытание комплекса "Сармат" исключает ультиматумы в адрес РФ Слуцкий: испытание ракеты "Сармат" исключает ультиматумы в отношении России

Москва12 мая Вести.Успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" являет собой новый ход на геополитической арене, после которого исключаются любые ультиматумы от желающих увидеть "стратегическое поражение" России. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Со стороны России это новый ход на геополитической доске, исключающий выдвижение каких-либо ультиматумов со стороны всех тех, кто так хотел увидеть "стратегическое поражение" нашей страны сказал Слуцкий

По словам депутата, успешные испытания "Сармата" выводит Россию в безусловные лидеры в сфере ракетных технологий и современных вооружений.

"Сармат", "Орешник" и Посейдон" стоят на страже национальных интересов и суверенитета России, отметил Слуцкий.

Это наш вклад в стратегическую стабильность и глобальное равновесие: эпоха однополярного диктата окончательно уходит в прошлое заключил он

Ранее ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Первый полк, оснащенный "Сарматом", будет поставлен на боевое дежурство к концу 2026 года.