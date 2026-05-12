Москва12 мая Вести.Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели успешный пуск новейшей ракеты "Сармат". Об этом доложил президенту России Владимиру Путину командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Сергей Викторович, поздравляю вас, желаю дальнейших успехов сказал Владимир Путин, заслушав доклад командующего РВСН.

Глава государства сообщил о том, что ракета "Сармат" будет поставлена на боевое дежурство в конце 2026 года.

Система с ракетой "Сармат" относится к системам шахтного базирования. Ее сложно перехватить, поскольку она имеет короткий активный участок полета. О разработке "Сармата" впервые сообщалось в 2018 году.

Президент России ранее заявлял, что "Сармат" — наиболее перспективная межконтинентальная ракета, подобной в мире не существует.