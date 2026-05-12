Москва12 мая Вести.Процесс совершенствования внеядерной точности ракеты "Кинжал" продолжается. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с командующим Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергеем Каракаевым, который доложил об успешном испытании ракеты "Сармат".

Глава государства отметил, что в России активно ведутся работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих аналогов в мире. Так, например, в 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности "Авангард". С 2019 года он стоит на боевом дежурстве.

Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности "Кинжал", находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжаются добавил глава государства

Также российский лидер напомнил, что с 2025 года на боевое дежурство был поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования "Орешник", который также может быть оснащен ядерными боеголовками. Работы над уникальным беспилотным подводным аппаратом "Посейдон" и крылатой ракеты глобальной дальности "Буревестник" продолжаются, они уже на завершающей стадии.