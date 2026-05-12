Путин: работа над "Посейдоном" и "Буревестником" находится на завершающей стадии

Москва12 мая Вести.Работы над беспилотным подводным аппаратом "Посейдон" и крылатой ракетой "Буревестник" находятся в завершающей стадии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, заслушав доклад командующего РВСН Сергея Каракаева.

На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и уникальная крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник" заявил глава государства

Во вторник командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев доложил президенту об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Путин, заслушав доклад, подчеркнул, что после выхода США из Договора по противоракетной обороне Россия задумалась об обеспечении своей стратегической безопасности в условиях новой реальности. Именно поэтому, подчеркнул глава государства, в РФ начались работы по созданию комплексов, не имеющих аналогов в мире и гарантированно преодолевающих существующие и перспективные системы ПРО.

Ранее в Госдепе США "Посейдон" и "Буревестник" назвали запредельными системами вооружения.