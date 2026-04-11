Москва11 апр Вести.В настоящий момент идут последние приготовления перед пуском ракеты "Союз-5". Об этом заявил глава российской государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Баканова, сейчас на космодроме Байконур впервые с 2014 года находится абсолютно новая ракета-носитель "Союз-5". Глава Роскосмоса уточнил, что это совместный российско-казахстанский проект под названием "Байтерек".

Сейчас проходят все проверочные мероприятия узлов и агрегатов. Ракета поднималась уже вертикально, и в горизонтальном сейчас проводятся ее донастройки для того, чтобы произвести пуск сказал Баканов

"Союз-5" представляет собой новую ракету среднего класса, которая предназначена для запусков автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты.