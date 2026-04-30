Россия успешно испытала новую ракету "Союз-5" с самым мощным двигателем в мире На Байконуре состоялся первый пуск ракеты нового поколения "Союз-5"

Москва30 апр Вести.30 апреля в 21:00 по московскому времени с 45-й площадки космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель среднего класса "Союз-5". Этот пуск стал первым в рамках летно-конструкторских испытаний новейшей российской ракеты. По сообщению Роскосмоса, первая и вторая ступени отработали штатно, а габаритно-массовый макет был выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заданном районе Тихого океана.

Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов назвал это событие "особенным пуском", отметив, что ракета оснащена самым мощным жидкостным двигателем в мире — РД-171МВ. Носитель способен выводить на орбиту до 17 тонн полезной нагрузки. Ракета была создана в самарском РКЦ "Прогресс" в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек".