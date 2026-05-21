Баранов: макет "Союза-5" приводнили в океане, чтобы не засорять сушу

В Роскосмосе объяснили, почему макет "Союза-5" приводнили в Тихом океане

Москва21 мая Вести.Макет ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" при первом пуске специально приводнили в выделенном районе Тихого океана, чтобы не засорять сушу. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

По его словам, процесс подготовки новой ракеты к пуску был достаточно нервным и волнующим, но совместный коллектив специалистов из России и Казахстана успешно справился с поставленной задачей.

Естественно, при стартах ракет-носителей всегда выдаются соответствующие предупреждения и службам воздушного движения, и в районах падения отделяемых частей. Макет наш, он не приземлялся, он приводнялся в выделенном районе Тихого океана для того, чтобы не засорять пространство, чтобы не засорять наземные какие-то участки рассказал Баранов

30 апреля в 21.00 мск с 45-й площадке космодрома Байконур был успешно произведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Этот запуск стал первым в рамках летно-конструкторских испытаний новейшей российской ракеты.