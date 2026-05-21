Москва21 мая Вести.Ракета "Союз-5" с грузоподъемностью 17,3 тонны займет нишу между "Союзом-2" и "Ангарой". Об этом заместитель гендиректора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов рассказал в интервью ИС "Вести".

Он добавил, что "Союз-5" может использоваться на любых орбитах.

До запуска "Союза-5" линейка состояла из "Союза-2" с грузоподъемностью около 8,5 тонны, и следом шла "Ангара" с грузоподъемностью под 25 тонн. И "Союз-5", он очень гармонично занял свое место точно посередине, со своими 17,3. Поэтому эта ниша, она была в Российской Федерации не занята некоторое время. Теперь мы в состоянии обеспечивать эффективные запуски в этом диапазоне масс. …Ракетоноситель может использоваться на любых орбитах, это и солнечно-синхронные, это и какие-то небольшие геопереходные, геостационарные космические аппараты, это научный космос. Это, кстати, пилотируемая программа, потому что ракета по своим по своему техническому заданию обязана соответствовать так называемым требованиям пилотируемых космических комплексов, она им соответствует рассказал Баранов

30 апреля 2026 года состоялся первый запуск ракеты "Союз-5". В 21.00 по московскому времени она успешно стартовала с космодрома Байконур.