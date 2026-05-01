Москва1 мая Вести.Новая ракета "Союз-5" даст России возможность обрести полный космический суверенитет, заявил газете "Взгляд" президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов.

По его мнению, именно ракета-носитель "Союз-5" способна превратить проект российской орбитальной станции в реальность, так как с ее появлением становится возможным запуск составных элементов орбитальной станции.

Другими словами, у России появилась "рабочая лошадка", которая позволит стране в полной мере обрести космический суверенитет сказал Анпилогов

Эксперт добавил, что, учитывая тесное сотрудничество Москвы и Астаны, ракета "Союз-5" и в дальнейшем будет запускаться с космодрома Байконур.

Первый пуск ракеты состоялся 30 апреля в 21:00 мск с Байконура. Обе ступени ракеты-носителя сработали в штатном режиме, а макет полезной нагрузки вывели на расчетную суборбитальную траекторию.