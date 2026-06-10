Москва10 июн Вести.Роскосмос вместе с Казахстаном собирается вывести на коммерческий рынок ракету среднего класса "Союз-5", которая может доставлять на орбиту свыше 17 тонн груза, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов журналу "Эксперт".

Как отметил Баканов, 30 апреля состоялся успешный пуск первой ракеты-носителя, которая может выводить на низкую орбиту свыше 17 тонн груза. Сейчас специалисты дорабатывают детали и изготавливают вторую и третью ракеты. Их планируется запустить летом 2027 года, рассказал глава Роскосмоса.

…По цене мы должны добиться того, чтоб наша услуга была более конкурентной и привлекательной на рынке. ...И дальше с нашими казахстанскими партнерами будем добиваться того, чтобы максимально как сервис выводить ракету на рынок заявил Баканов

Особенность ракеты "Союз-5" - в высокой точности выведения полезной нагрузки на околоземную орбиту, ракета, предназначенная для запуска автоматических космических аппаратов на околоземные орбиты, отличается высоким уровнем экологической безопасности. Также отмечалось, что у новой ракеты самый мощный двигатель в мире.