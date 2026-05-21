Москва21 мая Вести.Ракета-носитель "Союз-5" обладает не только технологической, но и экономической эффективностью. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов. Он уточнил, что пока не готов раскрыть конкретные цифры, но привел сравнение показателей "Союза-5" с ракетой-носителем "Союз-2".

Баканов подчеркнул, что "Союз-5" обладает самым мощным на сегодняшний день жидкостным ракетным двигателем первой ступени.

Эта машина, она с точки зрения стоимости вывода одного килограмма полезного груза на орбиту превосходит даже старый добрый "Союз-2". Объективно она технологически эффективна, она несколько проще, чем союз второй. При этом она существенно более мощная заявил Баранов

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал, что идет создание еще двух ракет-носителей "Союз-5". После всех тестов будет запущено серийное производство.