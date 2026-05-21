Москва21 мая Вести.Ракеты "Союз-5" и "Зенит" схожи в том, что летают с одного и того же стартового комплекса, то есть 45-й площадки космодрома "Байконур". Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

Он отметил, что "Союз-5" – абсолютно новая ракета, она на 80 тонн тяжелее, чем "Зенит" и вывозит на 5 тонн больше полезного груза.

Общего между "Зенитом" и "Союзом-5" только то, что он летает с одного и того же стартового комплекса, то есть это 45-я площадка космодрома Байконур. Потенциально это "Морской старт", который сегодня пока, значит, вынесен за скобки. Да, многие наземные системы 45-й площадки были модернизированы [под "Союз-5"], сделаны более современными. Это в основном касается авионики и систем управления. Вот, потому что гидравлические системы, в общем, остались практически без изменений. И, собственно, все интерфейсы стартовые между наземкой и бортом, они остались именно те же самые, с которыми летал "Зенит". Это было условие технического задания, чтобы минимизировать какие-то капитальные затраты, но сделать при этом абсолютно новую и более эффективную ракету. Я считаю, что у нас это получилось заявил Дмитрий Баранов

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация готовит еще две ракеты-носителя "Союз-5".