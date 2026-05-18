Баканов: у "Союза-5" уникальная по мировым меркам грузоподъемность – 18,5 т

Москва18 мая Вести.Руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал информационной службе "Вести" об уникальности ракеты-носителя "Союз-5", запуск которой состоялся с космодрома Байконур 30 апреля.

По словам Баканова, "Союз-5" – это абсолютно новая разработка, и ракета-носитель не является потомком предыдущих проектов.

"["Союз-5"] выводит, во-первых, самый мощный жидкостный двигатель – РД-171 производства "Энергомаш", во-вторых – выводит на низкую орбиту 18,5 тонны, что практически уникально по мировым меркам и соответствует самым передовым стандартам. Мы готовим вторую-третью летную машину, после чего будем передавать ее уже в серию заявил Баканов

30 апреля в 21:00 по московскому времени с 45-й площадки космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель среднего класса "Союз-5". Пуск стал первым в рамках летно-конструкторских испытаний новейшей российской ракеты.