Москва30 апр Вести.В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана прокомментировали недавние пусковые испытания в рамках совместного с Российской Федерацией проекта "Байтерек". Успешный запуск ракеты-носителя "Союз-5" был официально охарактеризован ведомством как "новая эра казахстанской космонавтики".

Данный проект, реализуемый на базе модернизированной инфраструктуры космодрома Байконур, рассматривается сторонами как стратегически значимый шаг в развитии аэрокосмической отрасли республики.

30 апреля в 21:00 мск ракета "Союз-5" с самым мощным жидкостным двигателем впервые стартовала с 45-й площадки Байконура.