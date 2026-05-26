Путин указал на важность запуска совместно с Казахстаном ракеты "Союз-5/Сункар"

Москва26 мая Вести.Москва и Астана сделали важный шаг в космонавтике, запустив в нынешнем году российско-казахстанскую перспективную ракету "Союз-5/Сункар". Об этом сказал президент России Владимир Путин в своей статье "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии".

По его словам, символично, что запуск произошел в год 65-летия первого полета человека на околоземную орбиту.

В нынешнем году был сделан важный совместный шаг в области космонавтики. 30 апреля с комплекса "Байтерек" состоялся первый пуск российско-казахстанской перспективной ракеты среднего класса "Союз-5/Сункар" отметил Путин в статье для газеты "Казахстанская правда"

Тридцатого апреля в 21.00 мск с 45-й площадки космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель среднего класса "Союз-5". Первая и вторая ступени отработали штатно, а габаритно-массовый макет был выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заданном районе Тихого океана.

Российский лидер написал статью в преддверии своего визита в Казахстан, который начнется в среду с общения с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.