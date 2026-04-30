Москва30 апрВести.Партнер РФ по проекту "Байтерек" – Казахстан – с запуском ракеты-носителя "Союз-5" стал членом клуба космических держав, заявил глава госкорпрации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.
Такое мнение он выразил на запуске ракеты, который состоялся 30 апреля в 21.00 мск с Байконура.
Баканов назвал успешный пуск "Союза-5" грандиозным событием. Ракета создавалась по поручению президента РФ Владимира Путина и под руководством правительства страны.
Наши коллеги по проекту "Байтерек" из Казахстана теперь тоже вошли в клуб космических держав, с чем мы их поздравляем и будем развивать этот проект, чтобы характеристики ракеты улучшать и максимально большое количество полезных нагрузок ими выводить на орбитуприводит РИА Новости слова гендиректора Роскосмоса
Он подчеркнул, что РФ будет развивать этот международный проект, чтобы улучшить характеристики ракеты и выводить с помощью нее максимально большое количество спутников на орбиту Земли.
Как в свою очередь отметили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, совместный с Россией запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" ознаменовал новую эру казахстанской космонавтики.