Глава Роскосмоса: Казахстан вошел в клуб космических держав после пуска "Союз-5" Баканов: Казахстан с запуском ракеты "Союз-5" вошел в клуб космических держав

Москва30 апр Вести.Партнер РФ по проекту "Байтерек" – Казахстан – с запуском ракеты-носителя "Союз-5" стал членом клуба космических держав, заявил глава госкорпрации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.

Такое мнение он выразил на запуске ракеты, который состоялся 30 апреля в 21​​​.00 мск с Байконура.

Баканов назвал успешный пуск "Союза-5" грандиозным событием. Ракета создавалась по поручению президента РФ Владимира Путина и под руководством правительства страны.

Наши коллеги по проекту "Байтерек" из Казахстана теперь тоже вошли в клуб космических держав, с чем мы их поздравляем и будем развивать этот проект, чтобы характеристики ракеты улучшать и максимально большое количество полезных нагрузок ими выводить на орбиту приводит РИА Новости слова гендиректора Роскосмоса

Он подчеркнул, что РФ будет развивать этот международный проект, чтобы улучшить характеристики ракеты и выводить с помощью нее максимально большое количество спутников на орбиту Земли.

Как в свою очередь отметили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, совместный с Россией запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" ознаменовал новую эру казахстанской космонавтики.