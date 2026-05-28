Баканов: готовимся к старту по проекту "Байтерек" в следующем году

Москва28 мая Вести.Российские делегаты на переговорах в Казахстане поднимут вопрос о сотрудничестве в космической сфере. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор Государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.

В первую очередь это касается проекта "Байтерек", где Казахстан доработал стартовый стол, а мы изготовили ракету "Сункар/Союз-5". У нас в изготовлении две новые находятся. Мы их доработали по итогу первого запуска, о котором вы все слышали, и готовимся к старту в следующем году сказал Баканов

Ранее в Роскосмосе сообщили о возможности использовать ракету "Союз-5" для пилотируемых миссий. Кроме того, отмечали в госкорпорации, ракета "Союз-5" займет нишу по грузоподъемности между "Союзом-2" и "Ангарой".