В Роскосмосе рассказали о перспективах "Союза-5" в освоении Луны и космоса Баранов: "Союз-5" сможет заменить "Союз-2" в космических миссиях на Луне

Москва21 мая Вести.Новая российская ракета-носитель "Союз-5" сможет использоваться для выполнения космических миссий лунной программы. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

Также, по его словам, одним из направлений работы новой ракеты может стать дистанционное зондирование земли (ДЗЗ).

Эта машина в использовании Луны где-то "Союз-2" заменить сможет. "Ангару-А5" на дальние миссии, условно говоря, на Венеру и тяжелые какие-то вещи на Луну, конечно, она не заменит, потому что 25 тонн – это лучше, чем 17 – эффективнее, больше и удобнее. [Применение "Союза-5"] в части ДЗЗ, солнечно-синхронных орбит это, в общем, вполне реально. Там работы в ближайшее время хватит на всех объяснил Баранов

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация готовит еще две ракеты-носителя "Союз-5". Запуск первой – состоялся 30 апреля в 21.00 по московскому времени с 45-й площадки космодрома Байконур.