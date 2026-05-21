Москва21 маяВести.Запланировано три летных испытания ракеты "Союз-5", рассказал в интервью ИС "Вести" заместитель гендиректора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов.
Он пояснил, что первое испытание ракеты-носителя успешно состоялось 30 апреля 2026 года.
У нас по плану три летных испытания. Первое у нас с вами прошло 30 апреля успешно, второе запланировано сейчас на вторую половину 2027 года. И третья ракета у нас на сегодня запланирована на 2028рассказал Баранов
Ранее Баранов заявил, что ракета "Союз-5" займет нишу по грузоподъемности между "Союзом-2" и "Ангарой".