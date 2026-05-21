Москва21 мая Вести."Союз-5" – уникальная ракета, запуск которой стал большим событием для космической отрасли. Заместитель генерального директора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов рассказал ИС "Вести", что делает "Союз-5" необычным космическим аппаратом, а также поделился планами его применения.

До запуска "Союза-5" линейка состояла из "Союза-2" с грузоподъемностью около 8,5 тонны, и следом шла "Ангара" с грузоподъемностью под 25 тонн. И "Союз-5" очень гармонично занял свое место точно посередине - со своими 17,3 тонны. Поэтому эта ниша была в Российской Федерации не занята некоторое время. Теперь мы в состоянии обеспечивать эффективные запуски в этом диапазоне масс. Ракета-носитель может использоваться на любые орбиты. Это и солнечно-синхронные, и какие-то небольшие геопереходные, геостационарные космические аппараты, это научный космос. Это, кстати, пилотируемая программа, потому что ракета по своему техническому заданию обязана соответствовать так называемым требованиям пилотируемых космических комплексов - она им соответствует заявил Баранов

Он объяснил, что "Союз-5" может использоваться в миссиях на Луне, а для Венеры больше подходит "Ангара".

В изучении Луны "Союз-2" она [Союз-5] заменить сможет, "Ангару-5" на дальние миссии, ну, условно говоря, на Венеру, и тяжелые какие-то вещи на Луну она, конечно, не заменит, потому что 25 тонн — это лучше, чем 17, эффективнее, больше и удобнее. В части дистанционного зондирования Земли, солнечно-синхронных орбит - это вполне реально. Там работы в ближайшее время хватит на всех объяснил Баранов

Баранов заявил, что "Союз-5" является абсолютно новой машиной, которая имеет мало общего с "Зенитом".

Можно говорить о каком-то импортозамещении, но машина абсолютно новая. Во-первых, начнем с того, что она на 80 тонн тяжелее. Соответственно, она почти на 5 тонн вывозит больше полезного груза в силу этого, потому что топливо — это то, что нужно для вывода полезного груза на орбиту. Это первый момент. Второй момент: общего между "Зенитом" и "Союзом-5" только то, что он летает с одного и того же стартового комплекса - это 45-я площадка космодрома Байконур. Потенциально это "Морской старт", который сегодня пока вынесен за скобки. Многие системы под "Союз-5" - наземные системы 45-й площадки - были модернизированы, сделаны более современными. Это в основном касается авионики и систем управления, потому что гидравлические системы, в общем, остались практически без изменений. И все интерфейсы стартовые между наземкой и бортом остались именно те же самые, с которыми летал "Зенит". Это было условие технического задания - минимизировать какие-то капитальные затраты, но сделать при этом абсолютно новую и более эффективную ракету. Я считаю, что у нас это получилось рассказал Баранов

Он также уделил внимание экономической эффективности ракеты и мощности ее двигателей.

Эффективность сегодня - это прежде всего экономическая эффективность. Я бы не хотел сейчас называть цифры, потому что у нас был только самый первый, экспериментальный запуск. Но эта машина с точки зрения стоимости вывода одного килограмма полезного груза на орбиту превосходит даже старого доброго "Союза-2". Объективно, она технологически эффективна, она несколько проще, чем "Союз-2". При этом она существенно более мощная. Мощность ее складывается прежде всего из двух компонентов. Это самый мощный на сегодня действующий жидкостной ракетный двигатель на первой ступени - РД-171МВ. Это следующая модернизация тех двигателей, которые летали на "Зените" и на "Энергии-Буран", на первой ступени, на боковых блоках. Он существенно переработан в части эффективности форсуночных головок, на нем полностью заменена бортовая кабельная сеть, заменены рулевые машины, которые стали более современными, более эффективными. По второй ступени у нас тоже, не будем забывать, двигатель второй ступени - это РД-0124МС, разработка КБХА города Воронеж. Это самый эффективный кислородно-керосиновый двигатель, который сегодня существует на этой планете. Эффективность двигателя обычно измеряется в удельном импульсе. Удельный импульс этого двигателя - 461 секунда. Это условная единица, технари меня поймут. Никто нигде не летает с таким удельным импульсом. Исходя из баллистики, наиболее эффективным считается: на первой ступени вам более важна тяга и менее важен удельный импульс, на второй ступени вам более важен удельный импульс. В этом плане наша машина соответствует идеально. … [Это открывает следующие возможности:] Прежде всего, это масса полезного груза при минимальной собственной массе и, соответственно, это цена: 17 300 килограммов объяснил Баранов

Баранов поделился информацией о запланированных пусках "Союза-5".

У нас по плану три летных испытания. Первое у нас с вами прошло 30 апреля успешно, второе запланировано сейчас на вторую половину 2027 года, и третье ракета у нас запланирована на 2028 год. … Естественно, при стартах ракет-носителей всегда выдаются соответствующие предупреждения и службам воздушного движения, и в районах падения отделяемых частей. Макет наш не приземлялся, он приводнялся в выделенном районе Тихого океана. Для того чтобы не засорять пространство, не засорять наземные участки рассказал Баранов

Он поделился историей, как прошел первый старт ракеты.

Процесс подготовки новой ракеты к пуску - это всегда достаточно нервный и волнующий с точки зрения инженеров, которые ее готовят. Потому что всегда есть какие-то вопросы, которые нужно решать, всегда есть непредвиденные моменты, которые отодвигают дату старта вправо. Мы успешно - я считаю - с тем коллективом, который работал, кстати, совместный коллектив, российско-казахстанский, очень хорошо сработались. Мы сделали замечательную работу, и результат говорит сам за себя заявил Баранов

Он также рассказал историю, как в пуск ракеты вмешалась дикая природа Байконура: на стартовой площадке появилось гнездо сокола.

Факт наличия гнезда на стартовом комплексе действительно имел место. Я бы не придавал ему какого-то излишнего символизма. Просто космодром Байконур – это место, где достаточно мало людей и достаточно много различных диких животных, птиц и так далее. В силу того, что с этого комплекса ракеты не летали достаточно давно, там образовалось гнездо и птица не бросила [своих птенцов]. Но ни один сокол не пострадал [при пуске] рассказал Баранов

30 апреля 2026 года Россия произвела успешный запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Старт ракеты произошел на космодроме Байконур в 21 час по московскому времени.