Баканов: РФ и Казахстан ищут бизнес-модель для вывода ракеты "Союз-5" на рынок

Россия и Казахстан ищут способы для вывода ракеты "Союз-5" на рынок Баканов: РФ и Казахстан ищут бизнес-модель для вывода ракеты "Союз-5" на рынок

Москва28 мая Вести.Россия и Казахстан ищут бизнес-модель для вывода ракеты "Союз-5" по проекту "Байтерек" на рынок, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в интервью ИС "Вести".

Запуск первой ракеты-носителя "Союз-5" с самым мощным в мире двигателем состоялся 30 апреля с 45-й площадки космодрома Байконур. Ракета была создана в самарском РКЦ "Прогресс" в рамках совместного с Казахстаном проекта "Байтерек".

Сейчас с казахстанскими партнерами смотрим на финансовую модель, бизнес-модель того, как дальше выводить данную ракету на рынок. Смотрим по страховым ставкам, по всему, чтобы она была наиболее эффективная и привлекательная для потребителей на рынке рассказал Баканов

Ранее глава Роскосмоса сообщил, что о планах нового старта по проекту "Байтерек" в следующем году.