Ракета "Союз 2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" стартовала с Байконура

С Байконура стартовала ракета "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" Ракета "Союз 2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" стартовала с Байконура

Москва26 апр Вести.Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-34", успешно стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур.

Трансляция пуска, который прошел в 1:22 по московскому времени, велась на сайте госкорпорации "Роскосмос".

"Прогресс МС-34" совершит 33 витка вокруг Земли, время в пути составит 49 часов 39 минут.

Стыковка с модулем "Звезда" российского сегмента станции запланирована на 28 апреля и, предварительно, пройдет в 3:01 по московскому времени.

Корабль отправился к Международной космической станции (МКС) с грузами для ее экипажа по двухсуточной схеме.

На МКС будет доставлено более 2,5 тонн грузов, в том числе свыше 1,3 тонны сухих грузов, 700 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг воды; 50 кг воздуха для пополнения атмосферы.

На станцию также доставят предназначенный для работ в открытом космосе скафандр "Орлан-МКС" № 8.

Полет пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка к модулю "Звезда" российского сегмента МКС запланирована на 28 апреля в 3:01 мск.

Об установке ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" стало известно 23 апреля.

До этого в Минобороны России сообщили, что ракета-носитель "Союз-2.1б" с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк.