"Союз" будет добираться до МКС чуть больше трех часов Полет пилотируемого "Союза" на МКС займет около трех часов

Москва14 июл Вести.Полет космического корабля "Союз МС-29" на Международную космическую станцию продлится 3 часа 8 минут, сообщает Роскосмос.

Уточняется, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур запланирован на 17.48 по московскому времени. Также госкорпорация опубликовала план полета космического корабля. Так, например, через 1 минуту 58 секунд после старта должна отработать и отделиться первая ступень ракеты-носителя, через 2 минуты 34 секунд будет сброшен головной обтекатель, а через 4 минуты 48 секунд – отделится вторая ступень.

Кроме того, через 8 минут 49 секунд запланировано отделение от ракеты-носителя космического корабля, который развернет антенны, солнечные батареи и направится к МКС. Полет пройдет по двухвитковой схеме. К станции "Союз МС-29" должен пристыковаться в 20.56 по московскому времени.

В экипаж космического корабля входят космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. На станции новый экипаж должен провести более 260 суток.

Сейчас на МКС работают россияне Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. Плюс американцы Кристофер Уильямс, Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и француженка Софи Адено.