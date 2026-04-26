Корабль "Прогресс МС-34" выведен на орбиту Корабль "Прогресс МС-34" успешно вывели на орбиту

Москва26 апр Вести.Грузовой космический корабль "Прогресс МС-34", запущенный с космодрома Байконур, успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя в рамках полета к Международной космической станции (МКС).

Об этом в ходе трансляции сообщает пресс-служба госкорпорации Роскосмос.

В ведомстве пояснили, что спустя восемь минут после пуска аппарат массой порядка 7,4 тонны был выведен на целевую орбиту. В настоящее время корабль движется по направлению к МКС.

Ранее ракета "Союз 2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" стартовала с Байконура.