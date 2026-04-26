В NASA сочли безупречным запуск ракеты "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Прогр

В NASA назвали запуск ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-34" безупречным В NASA сочли безупречным запуск ракеты "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Прогр

Москва26 апр Вести.Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" к Международной космической станции (МКС) состоялся идеально.

Такую оценку дали в американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск был безупречным отреагировали в ведомстве

Как подчеркнули в пресс-службе NASA, ступени "Союза" отработали без единого изъяна и успешно доставили корабль на предварительную орбиту.

Ранее ракета-носитель "Союз-2.1а", которая вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-34", успешно стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур.