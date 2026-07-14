Глава NASA поделился впечатлениями от запуска ракеты "Союз" с Байконура Глава NASA: запуск ракеты "Союз" с Байконура прошел замечательно

Москва14 июл Вести.Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Байконур с российско-американским экипажем прошел замечательно. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель NASA Джаред Айзекман.

Запуск прошел замечательно. Я поражен, насколько большая работа была сделана на Байконуре, чтобы все это стало возможным сказал он

Ракета стартовала в 17.48 по московскому времени с 31-й площадки космодрома. На борту корабля находятся космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон.

Стыковка космического корабля "Союз МС-29" с МКС запланирована на 20.56 по московскому времени. Полет проходит по сверхбыстрой двухвитковой схеме и займет 3 часа 8 минут.