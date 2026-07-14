Москва14 июл Вести.Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал ИС "Вести", что переживал во время запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-29" к Международной космической станции.

Баканов сравнил свои впечатления с эмоциями тренера и болельщика.

Болельщик получает удовольствие, а тренер несет персональную ответственность. Каждый старт – это моя ответственность, и я, конечно же, переживаю. Думал только о том, чтобы у ребят все получилось. Слаженная команда – два россиянина Анна Юрьевна Кикина, Петр Валерьевич [Дубров], и американский астронавт. Несколько месяцев вместе готовились и должны успешно выполнить всю миссию. Глава NASA был сегодня с нами, Джаред Айзекман, очень тоже переживал и получил огромнейшее удовольствие от совместной работы. Мы рады, что он сегодня был с нами