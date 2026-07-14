"Союз" с российско-американским экипажем стартовал с Байконура

С Байконура стартовала ракета "Союз" с российско-американским экипажем "Союз" с российско-американским экипажем стартовал с Байконура

Москва14 июл Вести.С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с уникальным международным экипажем.

Ракета стартовала в 17:48 по московскому времени с 31-й площадки космодрома. На борту корабля космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон.

Стыковка "Союза" с российским модулем МКС "Причал" состоится в 20:56 мск. Полет пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет примерно 3 часа 8 минут.

По данным госкорпорации "Роскосмос", корабль пробудет на орбите 261 сутки.