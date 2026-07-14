Москва14 июлВести.С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с уникальным международным экипажем.
Ракета стартовала в 17:48 по московскому времени с 31-й площадки космодрома. На борту корабля космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон.
Стыковка "Союза" с российским модулем МКС "Причал" состоится в 20:56 мск. Полет пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет примерно 3 часа 8 минут.
По данным госкорпорации "Роскосмос", корабль пробудет на орбите 261 сутки.