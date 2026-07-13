Москва13 июл Вести.Уникальность Международной космической станции заключается в том, что она состоит из двух сегментов, российского и американского, которые не могут работать друг без друга. Об этом ИС "Вести" заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

По его словам, космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина уже летят на МКС по второму разу. Также Баканов отметил, что астронавт NASA Анил Менон имеет славянские корни.

И вот то внимание, которое мы уделяем, оно аналогично тому вниманию, которое уделяет NASA – это перекрестные полеты, когда и российские космонавты, и американские астронавты работают совместно, несмотря ни на какие политические разногласия … Потому что в космосе развернута совместная инфраструктура. Международная космическая станция состоит из двух сегментов: российского и американского, и друг без друга нам работать не получается сказал глава Роскосмоса

Ранее Баканов сообщил, что в середине июля с Байконура стартует пилотируемая миссия с космонавтами РФ и астронавтом США.