Москва13 июлВести.Космонавт Петр Дубров накануне вылета к Международной космической станции с космодрома Байконур поделился впечатлениями о своем прошлом запуске, в ходе которого он выходил в открытый космос четыре раза. Пресс-служба Роскосмоса специально для KP.RU взяла интервью у космонавта.
Уточняется, что миссия МКС-75 стартует 14 июля. Вместе с командиром корабля Союз МС-29, космонавтом Роскосмоса Петром Дубровым на орбиту отправится Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Для командира корабля это второй полет.
Первое, что ты видишь, это непроглядная тьма. Абсолютно черная, глубокая. В этот момент тебя охватывает чувство бесконечности. Ты понимаешь, что впереди на световые годы, на парсеки ничего нет. Ты пытаешься в одно мгновение "пробить" взглядом эту глубину, но это невозможнорассказал Петр о выходе в космос
По его словам, вид Хабаровска, родного города Дуброва, который пролетает в иллюминаторе за минуты, заставляет задуматься о том, как мал наш земной дом.
Космонавт отметил, что к выходу в открытый космос невозможно "привыкнуть": это всегда вызов. Подготовка начинается еще на Земле, затем – более плотная и предметная – на МКС, недели за две до выхода.
Ранее стало известно, что глава NASA прибыл на Байконур перед отправкой международного экипажа на МКС.