Командир корабля МКС рассказал о своем первом выходе в открытый космос Командир корабля МКС Дубров: к выходу в открытый космос невозможно "привыкнуть"

Москва13 июл Вести.Космонавт Петр Дубров накануне вылета к Международной космической станции с космодрома Байконур поделился впечатлениями о своем прошлом запуске, в ходе которого он выходил в открытый космос четыре раза. Пресс-служба Роскосмоса специально для KP.RU взяла интервью у космонавта.

Уточняется, что миссия МКС-75 стартует 14 июля. Вместе с командиром корабля Союз МС-29, космонавтом Роскосмоса Петром Дубровым на орбиту отправится Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Для командира корабля это второй полет.

Первое, что ты видишь, это непроглядная тьма. Абсолютно черная, глубокая. В этот момент тебя охватывает чувство бесконечности. Ты понимаешь, что впереди на световые годы, на парсеки ничего нет. Ты пытаешься в одно мгновение "пробить" взглядом эту глубину, но это невозможно рассказал Петр о выходе в космос

По его словам, вид Хабаровска, родного города Дуброва, который пролетает в иллюминаторе за минуты, заставляет задуматься о том, как мал наш земной дом.

Космонавт отметил, что к выходу в открытый космос невозможно "привыкнуть": это всегда вызов. Подготовка начинается еще на Земле, затем – более плотная и предметная – на МКС, недели за две до выхода.

Ранее стало известно, что глава NASA прибыл на Байконур перед отправкой международного экипажа на МКС.