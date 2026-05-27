Кудь-Сверчков в открытом космосе передал послание маме о том, что надел шапку

Командир МКС в открытом космосе передал послание для мамы о том, что надел шапку Кудь-Сверчков в открытом космосе передал послание маме о том, что надел шапку

Москва27 мая Вести.Российский космонавт, командир Международной космической станции (МКС) Сергей Кудь-Сверчков во время работы в открытом космосе на модуле "Наука" показал послание для мамы о том, что надел шапку. Об этом следует из трансляции Роскосмоса.

Космонавт показал в кадре листок бумаги с надписью: "Мама, я надел шапку".

Ведущие во время трансляции предположили, что это "элемент психологической разгрузки для родных".

Космонавт вышел в открытый космос 27 мая, в 17.17 мск вместе с российским коллегой Сергеем Микаевым. Они установили снаружи МКС оборудование для эксперимента "Солнце-Терагерц" по изучению солнечных вспышек. Кроме того, перед ними поставлены и другие задачи. Роборука ERA перенесла одного из космонавтов на модуль "Наука", откуда он заберет кассету с выращенными кристаллами полупроводника арсенида галлия.