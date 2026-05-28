Москва28 мая Вести.Член экипажа Международной космической станции (МКС), командир корабля "Союз МС-28" российский космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков поздравил пограничников с профессиональным праздником, который отмечается 28 мая.

С борта Международной космической станции, с высоты более четырехсот километров, откуда не видно проведенных человеком границ, но с особой ясностью видна бескрайняя величественная красота нашей Родины, я, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, обращаюсь к вам, доблестным стражам российских рубежей, часовым Отечества … Спасибо вам за верность присяге и за надежный щит