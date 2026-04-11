Глава Роскосмоса: космонавт Кудь-Сверчков шлет с МКС фотографии через MAX

Баканов рассказал, через какой мессенджер шлет фото с МКС Кудь-Сверчков

Москва11 апр Вести.Свои снимки с борта Международной космической станции (МКС) российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков посылает на Землю в мессенджере MAX. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле главе государства рассказал руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Баканов пояснил, что MAX был предоставлен космонавтам для работы с орбиты и успешно работает на космической высоте.

Кудь-Сверчков Сергей и с семьей, и с нашей пресс-службой, космоснимки, которые делает с орбиты, присылает уже в мессенджере MAX подчеркнул глава Роскосмоса

Путин в ходе встречи с Бакановым поинтересовался, как долго тот возглавляет российскую космическую отрасль.

Год и два месяца ответил на вопрос глава Роскосмоса

Вы целиком в материале и уже, по-моему, освоились в отрасли положительно оценил работу Баканова во главе космической отрасли Путин

А куда деваться? Задача благородная, поэтому спасибо за доверие. Делаю все возможное, чтобы оправдать его заверил президента глава Роскосмоса

Дмитрий Баканов был назначен на пост руководителя Роскосмоса президентским указом 6 февраля 2025 года.