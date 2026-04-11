Москва11 апрВести.Свои снимки с борта Международной космической станции (МКС) российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков посылает на Землю в мессенджере MAX. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле главе государства рассказал руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Баканов пояснил, что MAX был предоставлен космонавтам для работы с орбиты и успешно работает на космической высоте.
Кудь-Сверчков Сергей и с семьей, и с нашей пресс-службой, космоснимки, которые делает с орбиты, присылает уже в мессенджере MAXподчеркнул глава Роскосмоса
Путин в ходе встречи с Бакановым поинтересовался, как долго тот возглавляет российскую космическую отрасль.
Год и два месяцаответил на вопрос глава Роскосмоса
Вы целиком в материале и уже, по-моему, освоились в отраслиположительно оценил работу Баканова во главе космической отрасли Путин
А куда деваться? Задача благородная, поэтому спасибо за доверие. Делаю все возможное, чтобы оправдать егозаверил президента глава Роскосмоса
Дмитрий Баканов был назначен на пост руководителя Роскосмоса президентским указом 6 февраля 2025 года.