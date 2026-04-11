Москва11 апр Вести.Спутниковая группировка России достигла 364 космических аппаратов. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Числовые характеристики по орбитальной группировке, которая сейчас достигла 364 космических аппаратов, … 97 за прошлый год и с начала этого года с первым кварталом – уже 134 космических аппарата сказал Баканов

Ранее директор госкорпорации "Роскосмос" заявил, что стартовый стол для ракет "Ангара" на "Восточном" введен в эксплуатацию.