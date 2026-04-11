Глава Роскосмоса: за год зарплата выросла на 16%

Москва11 апр Вести.Средняя зарплата в космической отрасли РФ за год выросла на 16% – в среднем до 118 тысяч рублей. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.

Он также добавил, что сейчас на 110 предприятиях в 33 субъектах Российской Федерации трудятся 165 тысяч специалистов. Причем около 10 тысяч человек работают в коммерческих космических компаниях.

Путин, в свою очередь, сообщил, что отечественная космическая отрасль чувствует себя уверенно, несмотря на накопившиеся проблемы. 2025 год стал для российской космонавтики позитивным, отметил президент.