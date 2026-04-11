Москва11 апрВести.Российская космическая отрасль в настоящий момент чувствует себя уверенно, несмотря на наличие накопившихся проблем. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителем госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Бакановым.
Как отметил глава государства, прошлый год прошел для отрасли позитивно.
В целом отрасль чувствует себя уверенно. Знаю, что там проблем достаточно, накопившихся за долгий период временисказал Путин
Путин провел рабочую встречу с Бакановым в преддверии Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля.
В декабре прошлого года глава государства подписал указ, по которому с 2026 года в России с 6 по 12 апреля будет проходить Неделя космоса.