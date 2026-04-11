Президент России Владимир Путин поздравил главу Роскосмоса Дмитрия Баканова с Днем космонавтики.
Глава российского государства напомнил, что в этом году Россия также отмечает 65-летие полета в космос Юрия Гагарина.
Прежде всего хочу поздравить вас и всех наших космонавтов, всех, кто имел и имеет отношение к космической деятельности, с праздникомсказал Путин на встрече с Бакановым
В ответ глава Роскосмоса поблагодарил президента.
Ранее стало известно о встрече Путина с Бакановым в Кремле, которая прошла накануне Дня космонавтики.