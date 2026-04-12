Москва12 апр Вести.Все россияне искренне гордятся тем, что именно их соотечественник стал первым покорителем космоса, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом говорится в заявлении Путина, которое зачитал первый вице-премьер Денис Мантуров в Государственном Кремлевском дворце во время концерта, приуроченного к 65-летию первого полета человека в космос.

Мы искренне гордимся тем, что именно наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин 65 лет назад осуществил смелую дерзновенную мечту человечества о покорении вселенной и проложил людям дорогу к звездам подчеркнул Путин

Ранее генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов поблагодарил председателя правительства РФ Михаила Мишустина и первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова за вклад в развитие национального проекта "Космос".