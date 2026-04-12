Москва12 апр Вести.Члены экипажа российского сегмента Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев выпустили обращение к соотечественникам, в котором поздравили их с Днем космонавтики.

Они отметили, что в этом году исполняется 65 лет с момента, когда Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе. Космонавты подчеркнули, что без его подвига не было бы всей современной российской космонавтики.

Также они заявили, что продолжают работать в космосе, получать новые знания о жизни человека в нем, и стараются двигать науку вперед.

Наша цель - зажечь в сердцах миллионов российских мальчишек и девчонок искру любви к космосу. Давайте снова смотреть наверх, мечтать о звездах и дальних планетах. С праздником, друзья! С Днем космонавтики! сказали космонавты

Ранее президент России Владимир Путин поздравил главу Роскосмоса Дмитрия Баканова, российских космонавтов и сотрудников госкорпорации с Днем космонавтики.