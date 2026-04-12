Москва12 апр Вести.В воскресенье, 12 апреля, российские атомные и дизель-электрические ледоколы дали гудок в честь 65-летия легендарного полета первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

В 09:07 по московскому времени, когда в этот же день в 1961 году ракета "Восток" стартовала с площадки №1 космодрома Байконур, восемь атомных ледоколов ФГУП "Атомфлот" и 14 дизель-электрических ледоколов ФГУП "Росморпорт" дали протяжный гудок в честь 65-летия начала эры пилотируемых полетов в космос сообщили в Роскосмосе

Юбилей полета Гагарина в космос продолжительными гудками встретили 22 российских ледокола.

По случаю 65-й годовщины полета Юрия Гагарина в космос все паровозы, грузовые, скоростные поезда и электрички, которые в этот момент будут находятся в пути, также подали продолжительный гудок, сообщает пресс-служба РЖД.

Так железнодорожный транспорт отдает честь космическому первопроходцу пояснили в РЖД

В России с 6 по 12 апреля проходит Неделя космоса. Ее главная задача – показать населению, как их жизнь связана с космической сферой, а также вовлечь молодежь в это направление. Об этом в интервью журналистке ИС "Вести" Марине Громовой рассказал генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Баканов.